Обнімашки з коалою: знімки відомої співачки з твариною підірвали мережу (фото)

За добу співачка набрала майже 900 тисяч лайків від користувачів Instagram. Шанувальники Кеті Перрі, судячи з захоплених коментарів під фото, в захваті. Малюк-коала їх просто зачарував!

Співачка Кеті Перрі зараз знаходиться в Австралії в рамках свого світового туру #WitnessTheTour.

Крім музики та запланованих концертів, Кеті приділяє увагу і вивченню природи континенту: співачка відвідала відомий заповідник Cleland Wildlife Park.

Читайте такожКенгуру засмутився через те, що йому не вдалося покататися на гойдалках (відео)

Тутешній парк дикої природи відомий своїми мешканцями, серед яких і типові коали. Кеті не втрималася від спільного фото з цим милим створінням: у фірмовому свитшоті парку вона зробила пам'ятний знімок з пухнастим звірятком. У підписі до фото, співачка згадала, що Мюррей (ім'я коали) «пахне як спа».

За словами Кеті, це все через евкаліпт: коали харчуються листям дерева щодня. Фото буквально за добу набрало майже 900 тисяч лайків від користувачів Instagram. Шанувальники Перрі, судячи з захоплених коментарів під фото, в захваті. Малюк-коала їх просто зачарував.