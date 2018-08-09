Дрогобицька версія суперхіта Despacito "Десь по світу" набрала 15 мільйонів переглядів (відео)

Пісня про любов до України за мотивами суперпопулярного хіта Despacito теж стала хітом на YouTube.

Відео "Despacito (Десь по світу) українська версія Дрогобицький район" на YouTube подолало позначку в 15 мільйонів переглядів. Оригінальна версія має більше 5,3 мільярдів.

Відео було опубліковано у вересні 2017 року. "Слова Романа Стахніва муз. Луїса Фонсі", - говориться у описі. Відео було створено підрозділом з питань молодіжної політики Дрогобицької райдержадміністрації. Винонавці кавера - дев'ять молодих жителів Дрогобицького району. "В тексті використовуються слова Ліни Костенко", - зазначається в описі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше ансамбль "Рожаниця" опублікував на своєму YouTube-каналі кліп на пісню "Де ж те сито?" за мотивами Despacito.