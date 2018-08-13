Першою не витримала собака: Ляшко похизувався своїм вокалом в караоке (відео)

"Головний радикал країни" не вперше виставляє на публіку свої вокальні дані.

Народний депутат Олег Ляшко вкотре вирішив похизуватися своїм умінням співати ротом.

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В цей раз насолоджуватися талантом "головного радикала країни" у домашньому караоке довелося його колегам по партії й парламенту - Андрію Лозовому та Ігорю Мосійчуку, а також його дружині Росіті Сайранен.

Також у вітальні були присутні два собаки - одному вдалося втекти під час виконання Ляшком пісні "Арія містера Ікс", а іншого не відпускав із обіймів "радикал" Лозовий.

А ось Ігор Мосійчук нікого не обіймав - більшу частину часу на відео він підпирав диван, на якому сиділа Росіта і підтримувала чоловіка.

У коментарях під відео зібралися як прихильники таланту народного обранця, так і ті, хто вважає його спів не дуже хорошим.

Нагадаємо, це не перший раз, коли Ляшко хвалився своїми вокальними здібностями.

Також нічого нового в спробах співати немає і для українських політиків в цілому.

Ось, приміром, нинішній мер Києва Віталій Кличко не так давно в ефірі одного з телеканалів зіграв на гітарі і "заспівав" пісню "Ваше благородие, госпожа удача".

Раніше своїм співом хвалився попередник Кличко на посаді київського градоначальника - Леонід Черновецький. Як і Ляшко, Черновецький любить присвячувати свої пісні дружині.

Давайте не забувати і потуги президента-втікача Віктора Януковича і його "Любимый город".

Не так давно відзначилася і ще один персонаж української політики - нардеп Надія Савченко, яка виконала в ефірі одного з телеканалів пісню Наталії Могилевської.