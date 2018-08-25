"Вот она, слава!": в «Єдиній Росії» прокоментували логотип партії на упаковках з кокаїном (фото)

У порту бельгійського міста Гент співробітники поліції перехопили близько двох тонн кокаїну, які були розфасовані по брикетам з логотипом партії «Єдина Росія».

Заступник секретаря Генради «Єдиної Росії» Євген Ревенко пояснив потрапляння логотипу партії на упаковку з кокаїном, який вилучили в одному з портів Бельгії, передає РИА «Новости».

«Ось вона, слава! Тепер і латиноамериканські наркобарони почули про існування партії «Єдина Росія» і навіть вирішили використовувати частину нашого логотипу для маскування чергової партії кокаїну на цей раз з Бразилії в Бельгію. А може бути, і просто сподобався триколор з нашим ведмедем. У будь-якому випадку день задався, було над чим посміятися», — заявив він.

У порту бельгійського міста Гент співробітники поліції перехопили близько двох тонн кокаїну, які були розфасовані по брикетів з логотипом російської партії «Єдина Росія».