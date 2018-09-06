В Австрії виявили кенгуру (фото)

Відзначається, що поліція зв'язалася з власниками зоопарків, розташованих в окрузі, однак ніхто не заявив про зникнення кенгуру.

В Австрії місцеві жителі виявили біля дороги кенгуру, повідомляє ORF.at. За словами очевидців, досить великий кенгуру сидів на галявині між дорогою й лісом. «На галявині сидів справжній живий кенгуру», — підтвердила місцева мешканка. Відзначається, що поліція зв'язалася з власниками зоопарків, розташованих в окрузі, однак ніхто не заявив про зникнення кенгуру. За даними видання, місцева влада «в розгубленості» і не розуміє, звідки взялося тварина.

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