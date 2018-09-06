В Австрії виявили кенгуру (фото)
03:28, 06 вересня 2018Курйози
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Відзначається, що поліція зв'язалася з власниками зоопарків, розташованих в окрузі, однак ніхто не заявив про зникнення кенгуру.
REUTERS
В Австрії місцеві жителі виявили біля дороги кенгуру, повідомляє ORF.at.
За словами очевидців, досить великий кенгуру сидів на галявині між дорогою й лісом.
«На галявині сидів справжній живий кенгуру», — підтвердила місцева мешканка.
Відзначається, що поліція зв'язалася з власниками зоопарків, розташованих в окрузі, однак ніхто не заявив про зникнення кенгуру. За даними видання, місцева влада «в розгубленості» і не розуміє, звідки взялося тварина.
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