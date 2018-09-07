Ілон Маск розкурив сигарету з марихуаною у прямому ефірі (відео)

Маск зазначив, що рідко курить марихуану і не помічає жодного ефекту від неї.

7 вересня Ілон Маск прийшов до американського коміка Джо Рогана у його подкаст «Joe Rogan Experience», який записувався в прямому ефірі. Під час 2,5 годинного стріму Роган почав курити «скрутку».

Глава Tesla і Space X уточнив, легально чи це в Каліфорнії, після чого один раз затягнувся, пише TJournal.

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Маск: Це джойнт? Або сигара?

Роган: Це марихуана з тютюном. Пробував таке?

Маск: Думаю, було одного разу.

Роган: Напевно, ти не будеш через акціонерів.

Маск: А це законно?

Роган: Повністю.

Маск: Окей. *Затягується*

Як зауважила журналістка The Guardian Джулія Вонг, через кілька хвилин після цього Маску почали приходити повідомлення на телефон. «Мені пишуть друзі у стилі „Що за чорт, ти куриш траву?“», — сказав підприємець в ефірі. Також Маск зазначив, що рідко курить марихуану і не помічає жодного ефекту від неї.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ілон Маск показав, як влаштований завод Tesla.