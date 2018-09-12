Після "Ібіци" Баскова і Кіркорова запропонували позбавити звання народних артистів (відео)

Велика частина глядачів поставила "дизлайк" новому творінню артистів, а у коментарях користувачі мережі запропонували зовсім позбавити обох співаків звань народного артиста.

Філіп Кіркоров та Микола Басков представили скандальний кліп, який підірвав мережу.

Кліп на пісню "Ibiza" на YouTube вже встиг зібрати більше п'яти мільйонів переглядів і десятки тисяч коментарів.

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Більше того, велика частина глядачів поставила "дизлайк" новому ролику артистів, а у коментарях користувачі мережі запропонували зовсім позбавити обох співаків звань народного артиста.

У кліпі присутня нецензурна лексика, а також сцени боротьби двох артистів. Головною ідеєю за сюжетом є "вічне протистояння" Баскова і Кіркорова на російській естраді та їхня боротьба за звання короля поп-сцени.