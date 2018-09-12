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Після "Ібіци" Баскова і Кіркорова запропонували позбавити звання народних артистів (відео)

16:16, 12 вересня 2018
Курйози
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Кліп на пісню "Ibiza" на YouTube вже встиг зібрати більше п'яти мільйонів переглядів і десятки тисяч коментарів.

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Більше того, велика частина глядачів поставила "дизлайк" новому ролику артистів, а у коментарях користувачі мережі запропонували зовсім позбавити обох співаків звань народного артиста.

У кліпі присутня нецензурна лексика, а також сцени боротьби двох артистів. Головною ідеєю за сюжетом є "вічне протистояння" Баскова і Кіркорова на російській естраді та їхня боротьба за звання короля поп-сцени.

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Теги: #кліп#пісні Кіркорова