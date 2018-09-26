Снуп Догг прокоментував жорстокий бій між скорпіоном і кажаном

Снуп Догг став коментатором шоу про дику природу.

Репер Снуп Догг прокоментував бій між скорпіоном і кажаном у шоу Джиммі Кіммела, і глядачам так сподобалося це відео, що вони просять його стати коментатором документальних фільмів про дику природу.

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На шоу Джимма Кіммела знову з'явився випуск Plizzanet Earth, і шанувальники не можуть натішитися. У новому випуску, який був опублікований на офіційному YouTube-каналі шоу 25 вересня, репер Снуп Догг розповідає про жорстоку боротьбу між скорпіоном і кажаном, пише medialeaks.

Далі Снуп каже, що скорпіон хоч і менше миші розмірами, але з допомогою клешнею може «надерти дупу як слід». Але несподівано хижак вистачає зубами скорпіона і піднімає його в повітря. Репер просто в шоці. «Що? Так, ось так. Ніжно піднімаєш і швиденько й готуєш його».

І коли, здавалося б, кажан вже схопив жертву і став переможцем, скорпіон несподівано жалить його прямо в голову. До такого Снуп не був готовий. «Ох, б**. Він б'є його членом, хіба це працює?»

Далі скорпа чекає фаталіті, за словами Догга. Але несподіваний поворот: «Оу, схоже, він звалює!»

І коли кажан таки починає летіти зі скорпіоном, Снуп слідом каже: «Поки-поки, с**а». І додає: «Спочивай з миром».