Американець 30 років підпирав двері каменем, який виявися метеоритом за $100 тисяч (відео)

Каменем вже зацікавилися музей і інститут.

Першою метеорит у камені впізнала професор геології з Мічиганського університету Мона Сірбеску.

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Виявилося, що він складається із заліза та нікелю і є одним із найбільших небесних тіл, знайдених у штаті. За словами власника, брила дісталася йому разом із фермою, а перевірити її на справжність він вирішив, начитавшись історій, як вигідно продають метеорити.