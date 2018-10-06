Американець 30 років підпирав двері каменем, який виявися метеоритом за $100 тисяч (відео)
21:36, 06 жовтня 2018Курйози
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Каменем вже зацікавилися музей і інститут.
Ілюстрація / REUTERS
Першою метеорит у камені впізнала професор геології з Мічиганського університету Мона Сірбеску.
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Виявилося, що він складається із заліза та нікелю і є одним із найбільших небесних тіл, знайдених у штаті. За словами власника, брила дісталася йому разом із фермою, а перевірити її на справжність він вирішив, начитавшись історій, як вигідно продають метеорити.
Американець 30 років підпирав двері каменем, який виявися метеоритом за 100 тисяч доларів
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