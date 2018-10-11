У Німеччині актриса оголилася на вулиці перед трьома поліцейськими (відео)

40-річна жінка пізніше пояснила, що вирішила публічно роздягнутися, піддавшись раптовому пориву.

У Німеччині актриса Антьє Меннінг оголилася перед автомобілем з трьома чоловіками на парковці в місті Єнген. Артистка не підозрювала, що в машині сиділи поліцейські в штатському, які стежили за дорожнім рухом.

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Про це пише Daily Mail. Дії актриси потрапили на відеокамеру працівників правоохоронних органів. На записі, опублікованій частково, Меннінг повільно танцює у прозорому топі без ліфчика і задирає спідницю.

Зазначається, що вона продемонструвала поліцейським свої геніталії. 40-річна жінка пізніше пояснила, що вирішила публічно роздягнутися, піддавшись раптовому пориву. Артистку оштрафували на 1200 євро за непристойну поведінку в громадському місці.