Шарліз Терон відправила сина в Діснейленд у мереживній сукні (фото)

Увагу журналістів привернув костюм шестирічного сина Терон.

Американську актрису Шарліз Терон сфотографували в каліфорнійському Діснейленді з її дітьми Августою і Джексоном.

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Знімки опублікувало видання Daily Mail. Напередодні Геловіна переодягнена у Эдну Мод з анімаційного фільму «Суперсімейка» 43-річна актриса привела своїх дітей в парк. Увагу журналістів привернув костюм шестирічного сина Терон.

Хлопчик йшов у сорочці та чорній сукні з мереживами, рюшами і неоновими помаранчевими стрічками. На голові у Джексона був обідок, а його волосся було заплетене в африканські коси.