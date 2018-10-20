Орендувала телефон для кліпу: українська вихователька, яка підірвала мережу, розповіла про свій реп-хіт про рибок (відео)

Сільська вихователька, яка в купальнику читає реп – 27-річна завідувачка дитсадка в селі Дернівка Київської області Альона Савраненко два дні тому виклала в Інтернет свій кліп, який стрімко став популярним.

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Відео вже переглянуло майже 170 тисяч осіб, йдеться в сюжеті ТСН.

Олена зізнається, що від інтернет-слави ще не оговталася. Більшість юзерів новоспечену реперку хвалить.

"Дуже багато слів подяки від молоді, від юнацтва. Слів підтримки", - говорить вона. Але пишуть і образи: "жируха", "корова". На дурість співачка не звертає уваги.