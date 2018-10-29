Цукерки або смерть: у Білому домі Трамп влаштував частування для дітей на Хелловін (фото)
09:18, 29 жовтня 2018Курйози
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На свято прийшли діти у різноманітних костюмах, а Трамп і перша леді роздавали їм цукерки з кошиків.
У Білому домі американський президент Дональд Трамп і його дружина Меланія влаштували частування для дітей на Хелловін.
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Відповідні фото демонструє Reuters. Білий дім прикрашений гарбузами.
На свято прийшли діти у різноманітних костюмах, а Трамп і перша леді роздавали їм цукерки з кошиків.
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