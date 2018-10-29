Цукерки або смерть: у Білому домі Трамп влаштував частування для дітей на Хелловін (фото)

На свято прийшли діти у різноманітних костюмах, а Трамп і перша леді роздавали їм цукерки з кошиків.

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