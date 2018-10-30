"Гола" жінка у супермаркеті стала зіркою мережі (фото)

Публікація з "голою" жінкою зібрала 50 тисяч репостів.

Жінка в "голих" лосинах не тільки збентежила покупців у супермаркеті, але й стала зіркою інтернету.

Ріннон Еллісон розмістила на своїй сторінці у Facebook фотографію, на якій жінка в лосинах в обліпку тілесного кольору обирає продукти.

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"Нас так схвилювали її штани, що ми не звернули увагу на 175-місячну дитину у візку!" - підписала Ріннон Еллісон пост.

Фотографія зібрала понад 50 тисяч репостів і швидко розійшлася в інтернеті, передає The Sun.

Користувачі соцмережі теж зазначили, що спочатку їм здалося, що жінка прийшла по покупки гола.

"Я і не помітила, що на ній були лосини, поки не подивилася вниз", — написали в коментарях під фото.

Як повідомляв УНІАН, в будинку престарілих в британському місті Колчестер влаштували вечірку з голими офіціантами.