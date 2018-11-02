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Один з хмарочосів Сан-Франциско перетворили на «вежу Саурона» з "Володаря перснів" (відео)

10:49, 02 листопада 2018
Курйози
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Шанувальники роману «Володар перснів» Джона Толкіна створили в мережі петицію, в якій вони запропонували перетворити хмарочос Salesforce міста Сан-Франциско на «вежу Саурона».

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Про це повідомляє Mail Online. Суть ідеї шанувальників творчості британського письменника полягала в тому, щоб всього на один день в році, в Хелловін, розмістити на будівлі Salesforce око Саурона. І в них це вийшло. Ідею підтримали 11 тисяч осіб і власники їм не змогли відмовити.

Нагадаємо, Саурон - головний антагоніст роману «Володар перснів» Джона Толкіна. Його вежа, яка отримала назву Барад-дур є столицею Мордора — області, назва якої перекладається з вигаданої мови як «країна Темряви» або «царство тіней».

Як повідомляв УНІАН, раніше при виборі назви для норвезької провінції переміг варіант "Мордор".

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Теги: #петиція#Сан-Франциско#Мордор