"Можна вас поцілувати?": відома акторка збентежила принца Вільяма під час церемонії нагородження (фото)

Зірка запитала в онука Її Величності, чи може вона поцілувати його.

Онук королеви Великобританії вкотре потрапив у курйозну ситуацію. Принц Вільям збентежився від запитання голлівудської акторки Емми Томпсон. Сталось це 7 листопада під час нагородження зірки в Букінгемському палаці.

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Як повідомляє The Huffington Post, зірці "Реального кохання" Еммі Томпсон вручили почесний Орден Британської імперії. 59-річна акторка прийшла до палацу в синьому костюмі та білих кросівках. Однак не це збентежило принца Вільяма.

Зірка запитала в онука Її Величності, чи може вона поцілувати його. Спершу принц Вільям трішки розгубився, після чого делікатно відмовив акторці. Про це повідомляє The Daily Mail.

"Він завжди мені подобався, ще з того часу, як був маленьким хлопчиком. Я запитала: "Мені можна вас поцілувати?" Він дуже зніяковів та одразу ж відповів: "Ні, адже це ваш день, а не мій". Сказав він це дуже мило. Прекрасний молодий чоловік!" – зізналась Емма Томпсон.