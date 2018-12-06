Натовп "VIP-бабусь" замість Кіркорова: в мережі розповіли про жахи закулісся пропагандистського "Блакитного вогника"
Відомий з часів Радянського Союзу «Блакитний вогник», який раніше впевнено щось бурчав з телевізора під дзвін келихів з шампанським, однозначно представлявся островом щастя, казок і чудес. Все це було так, доки на нього випадково не запросили блогера.
Читайте такожПісля "Ібіци" Баскова і Кіркорова запропонували позбавити звання народних артистів (відео)
Блогер @natakondra розповіла в Instagram про свої яскраві враження від зйомок у новорічному «Блакитному вогнику», куди її раптово запросили, обіцяючи при цьому вельми приємну суму грошей.
За словами дівчини, її покликали на зйомки, пообіцявши виступу Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Стаса Костюшкін та інших знаменитостей, а також шампанське, «запаморочливу новорічну атмосферу» і тисячу рублів.
Дівчина розраховувала на нові знайомства і дізнатися, як проходять зйомки. Проте все пішло не так, як вона припускала.
«Натовп соромливих студенток, і зухвалих бабульок vip мене вставили у стіну, коли почали видавати талончик, за яким можна буде потім отримати зарплату», — написала вона.
Потім, за її словами, їм роздали «мішки з-під картоплі» і попросили прибрати туди цінні речі, сумки, взуття і верхній одяг.
Блогер зазначила, що після двох годин їй стало нецікаво, а всього зйомки були 12 годин.
У цілому виявилося, що для того, щоб глядачі могли смачно поїсти і солодко випити за новорічним столом під феєричне шоу «Блакитного вогника», знімальна група і масовка, встигають отримати неабияку порцію негативу від так званого святкового шоу.
Бабуся дуже порадіє моїм успіхам у Москві😂 побачивши мене 1 січня в 00:00 у Блакитному Вогнику😂🙈 Бля, хлопців можна було б промовчати, але у мене буря вражень з цього дикого движу😂🙈🙈🙈 За день до зйомок подзвонили, запросили! Кажуть -«Приходьте будь ласка, буде Кіркоров, Лепс, Костюшкін, Буланова, Жасмин, Караулова, Агутін, Сюткін, Таїсія Павали, Артік і Айсти 🙈 шампанське і запаморочлива Новорічна атмосфера! В 10:30 початок! Платимо 1.000₽ )) Прийдете?? » «так прийду!» я б не за гроші😂😂😂 радісна думаю - про круто! Заведу багато класних знайомств, із зірками потруся) ну і подивлюся як там влаштовано на #Мосфільм 💁🏼♀️ Побігла купила нову сукню)) І Ось здрастуйте, я фея приїхала на зйомки " блакитного вогника💁🏼♀️ де тут Михайло з табличкою VIP😂🤦🏼♀️ З моменту зустрічі з табличкою все пішло не так як я собі представляла😂😂 Натовп бичивато-соромливих студенток, і зухвалих бабульок vip мене вставили у стіну коли почали видавати толончик за яким можна буде потім отримати ЗАРПЛАТУ😂🙈 ⏩ «Роздягайтесь, будь ласка! Ось беріть мішок з-під картоплі складайте в нього всі цінні речі, сумочки, взуття, верхній одяг і ставте до стіночці» Моя Lv взагалі ахирела від такої зухвалості😂🤦🏼♀️ Нас розсадили за шикарні столи😂 з 1 бананом, апельсиной і виноградом) уявляєте, одна тітка зламала зуб, думаючи що вони справжні😂🤦🏼♀️ розлили дюшес по келихах 🥂І ось почалася феєрія✨💥 Камера 🎥 мотор 🎬 Зі стелі сиплеться блискітки)) на сцені співають артисти))) всі люди з ебнешься якими щасливими особами вітають один одного з Новим Роком😂 тут в руки потрапив мені серпантин... його треба було кинути))) Серпантин!!! Ні коли не думала що це дуже складна річ у використанні🙈 Коротше, перші 2 години мені було цікаво))) але потім все дійство стало схоже на проффесианальный свято в дурдомі😂 блін... треба бачити цих людей, які так вміють віддуватися під дюшесом 12 годин!!! 12 годин нестримного веселощів! За касарь😂😂🙈🙈 Знімати нічого не можна, до зірок підходити не можна... Кіркорова не було🤨пффф.. навіщо я тоді сюди прийшла?! зібралася по тихій свистануть від туди... і треба ж було опинитися поруч з дідом з битви екстрасенсів🙆🏼