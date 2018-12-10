Туристи зайнялися сексом на вершині піраміди Хеопса й зняли це на камеру (фото, відео)

У мережі - хвиля обурення діями туристів.

Туристи з Данії зайнялися сексом на вершині піраміди Хеопса в Єгипті та зняли це на камеру.

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Фотограф Андреас Хвід опублікував знімок, на якому лежить зі своєю супутницею на тлі Каїра, також він опублікував відеоролик, передає Unilad.

Як можна побачити на записі, пара підіймається на пам'ятку в темряві, потім можна розгледіти, що дівчина знімає із себе одяг.

На кадри вже звернули увагу представники влади Єгипту, адже сходження на піраміду заборонено законом, а комплекс зачиняється для відвідувачів о 17:00.

Раніше в Мережі опублікували відео, на якому в студії київської радіостанції "Максимум" парочка пристрасно займається сексом.