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Туристи зайнялися сексом на вершині піраміди Хеопса й зняли це на камеру (фото, відео)

19:00, 10 грудня 2018
Курйози
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Туристи привернули увагу влади Єгипту / фото Andreas Hvid

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Фотограф Андреас Хвід опублікував знімок, на якому лежить зі своєю супутницею на тлі Каїра, також він опублікував відеоролик, передає Unilad.

Як можна побачити на записі, пара підіймається на пам'ятку в темряві, потім можна розгледіти, що дівчина знімає із себе одяг.

На кадри вже звернули увагу представники влади Єгипту, адже сходження на піраміду заборонено законом, а комплекс зачиняється для відвідувачів о 17:00.

Раніше в Мережі опублікували відео, на якому в студії київської радіостанції "Максимум" парочка пристрасно займається сексом.

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Теги: #секс#піраміда Хеопса