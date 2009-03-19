Мер Сімферополя веде засідання з... яєчнею на голові

Депутат міської ради Сімферополя Наталія Лантух під час засідання підійшла до мера міста Геннадія Бабенка і розбила об його голову чотири сирі курячі яйця, протестуючи проти відставки однопартійця, передає РІА “Новости”.Гнів Лантух, обраної до міськради від партії "Русский блок", викликало рішення депутатів звільнити секретаря міськради, члена партії "Русский блок" Володимира Блінова. Витративши весь "боєзапас", Лантух залишила зал засідань.

Бабенко, який сидить у президії, виходити із залу не став, засідання міськради продовжується. Розкол у кримській організації Партії регіонів в кінці 2008 року практично паралізував роботу міської ради Сімферополя і позначився на розстановці сил у Верховній раді Криму. Міськрада Сімферополя більше двох місяців (з початку грудня 2008 року до середини лютого) не могла провести результативне пленарне засідання через конфлікт між представником Партії регіонів Геннадієм Бабенком і депутатами з декількох фракцій, зокрема однопартійцями мера. Одним з лідерів противників Бабенка був секретар міськради Володимир Блінов.

Як передає кореспондент УНІАН, Н.ЛАНТУХ назвала сьогоднішні події в міськраді фарсом і заявила, що своїм «символічним жестом» висловила протест. «Все, що відбувалося сьогодні в міськраді, принижує органи влади в цілому», - сказала депутат. На питання журналістів, чи була «операція яєчня» спонтанною, вона відповіла ствердно, хоча деякі працівники ЗМІ стверджують, що бачили яйця в її сумці ще вранці.