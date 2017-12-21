Чоловіка з найбільшим пенісом в світі визнали непрацездатним

Володаря найбільшого в світі статевого члена, 55-річного мексиканця Роберто Есквівела Кабрера, визнали непрацездатним через те, що довжина його пеніса не дозволяє йому носити уніформу та виконувати елементарні рухи такі як, наприклад, встати на коліна.

Довжина статевого члена Роберто становить 48 см, повідомляє Metro.

«Я не можу носити уніформу, не можу швидко бігати, тому роботодавці думають про мене погано. Вони кажуть, що передзвонять мені, але ніколи не передзвонюють», - скаржиться Роберто.

Наразі чоловік безробітний і живе за рахунок соціальних виплат.

Не дивлячись на таку «аномалію» (саме так називають пеніс мексиканця лікарі), Роберто знайшов як цим скористатися і планує побудувати кар’єру у порноіндустрії.

Читайте такожЗасновник відомого антивіруса пообіцяв з'їсти свій статевий орган, якщо біткойн не досягне $1 мільйона

Як повідомляє видання, така «особливість» спричиняє мексиканцю ряд проблем зі здоров’ям. Він не може спати на животі і повинен кожну ніч підкладати під свій пеніс спеціальну подушку, щоб уникнути дискомфорту в нічний час. Також у чоловіка виникають проблеми з жінками.

Проте Кабрера відмовляється робити операцію зі зменшення статевого члена, як рекомендують йому лікарі. Мексиканець каже, що хотів би потрапити до Книги рекордів Гінесса.

«Я відомий, тому що в мене найбільший пеніс в світі. І я щасливий через це. Я знаю, що ніхто не має такого розміру, як в мене», - розповідає Роберто.