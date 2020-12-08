Антипремію скасували через велику кількість поганих подій у 2020 році.

Антипремію за найгірший опис сексу Bad Sex Award цього року вирішили не давати через велику кількість поганих подій.

Про це повідомляє видання The Guardian.

На думку журі, за минулі 12 місяців публіка зіткнулася із занадто великою кількістю негативних явищ. Зокрема, через пандемію коронавірусу було опубліковано набагато менше книг.

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"Самоізоляція призводить до появи нових видів сексуальних практик, тому судді очікують, що в наступному році вони отримають велику кількість заявок на отримання премії. Нагадуємо авторам, що віртуальний секс та інші види домашніх розваг підпадають під дію цієї нагороди», - зазначив прес-секретар Bad Sex Award.

Антипремія Bad Sex Award

Літературний журнал Literary Review наприкінці 2019 року обрав лауреатів щорічної антипремії Bad Sex Awards – нагороди за найгірший опис сексу. Минулого року "переможцями" вперше стали одразу два письменники француз Дідьє Декуен і британець Джон Харві.

У різні роки премію отримували Себастьян Фолкс, Норман Мейлер, Салман Рушді, Томас Вулф і Габріель Гарсіа Маркес.

Bad Sex Award заснована в 1993 році журналом Literary Review.

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Автор: УНІАН