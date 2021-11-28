У Мексиці депутат конгресу міста Мехіко брав участь в онлайн-засіданні в Zoom, сидячи в туалеті, і навіть не вимкнув камеру.
Курйоз стався під час віртуальної сесії 19 листопада, пише Mirror. Запис події вже розійшовся мережею.
На кадрах видно, як політик сидить в масці та дивиться в камеру, а потім кладе телефон на підлогу, бере туалетний папір і починає витиратися просто на очах у колег.
Усвідомивши, що сталося, чоловік завершив дзвінок.
Як повідомляв УНІАН, раніше відбувалися й інші курйозні ситуації під час відеоконференцій. Так, у Канаді політик помочився на онлайн-зустрічі в кавову чашку: запевняє, що випадково. Інший канадський політик випадково оголився перед колегами в Zoom.
У Перу адвокат зайнявся сексом з клієнткою під час онлайн-засідання суду.
А в США прокурор вів засідання в Zoom з фільтром кошеняти на обличчі.
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