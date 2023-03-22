Загарбник отримав "приліт" якраз тоді, коли перебирав вкрадені продукти.

Укранські військові помстилися російському окупанту-мародеру.

Загарбник так був зайнятий вкраденими продуктами, що не побачив перед собою дрон з підвішеним боєприпасом. У результаті отримав "приліт".

Як видно на відео, граната розірвалася поблизу окупанта, осколками зачепило його ліву ногу.

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"Трьохсотий" терорист був змушений поспіхом зупиняти кровотечу.

Втрати РФ в Україні - останні новин

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в боях вже 167 490 окупантів і тисячі одиниць техніки. 21 березня ЗСУ вдарили по двох ЗРК ворога, складу боєприпасів, радіолокаційній станції і ще одному важливому об'єкті супротивників.

Епічне відео опублікувала тактична група "Адам": бійці спритно закинули гранату в окоп до найманця, який ховався між тіл убитих товаришів - тому довелося себе добивати.

Крім того, сили ССО показали кадри ліквідації цілої роти окупантів на Бахмутському напрямку.

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