В епоху чатботів значення цього слова та особливості його вживання набули більшої ваги.

На тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту та дедалі менш чіткої межі між людиною і машиною Кембриджський словник англійської мови обрав слово 2026 року. Ним стало human ("людина") – поняття, значення якого набуває особливої ваги в епоху ШІ, повідомляє The Guardian.

Технологічні прориви у сфері штучного інтелекту, зокрема поява ChatGPT три роки тому, знову загострили питання про те, що означає бути людиною. У словнику human визначають як "такий, що має якості, недоліки та почуття, властиві людям, на відміну від богів, тварин або машин".

Розвиток ШІ спонукав до дискусій про те, чи здатні комп’ютери набути свідомості. Серед тих, хто відповів на це запитання ствердно, – еволюційний біолог Річард Докінз. Він зізнався, що має "непереборне відчуття, що вони – люди". Скептики ж наголошують на величезній різниці між тим, як людський мозок розвивається в процесі еволюції, і тим, як створюють системи штучного інтелекту.

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У Кембриджському словнику зазначили, що в епоху чатботів значення слова human та особливості його вживання набули більшої ваги. Редактор словника Колін Макінтош пояснив, що штучний інтелект "змінює те, як ми говоримо про те, що означає бути людиною". За його словами, це слово дедалі частіше використовують, щоб відрізнити людську працю від результатів роботи передових комп’ютерних систем.

"Побоювання щодо того, що люди можуть втратити, передаючи своє мислення на аутсорсинг, змусили нас переглянути, наскільки ми покладаємося на ШІ: від провідних математиків до вчителів маленьких дітей", – сказав Макінтош.

Він також звернув увагу на нещодавнє поширення складних слів із компонентом human-made ("створений людиною"). Це свідчить про те, що слово human почали використовувати для розрізнення творів або якостей, властивих людям, і тих, що є результатом роботи штучного інтелекту.

Професорка Рейчел Адамс, фахівчиня з управління ШІ та прав людини Кембриджського університету, зазначила, що розвиток штучного інтелекту знову повертає людство до питань, над якими воно замислюється тисячоліттями.

"ШІ повертає нас до питань, які ми ставимо собі тисячоліттями: хто ми, що означає бути людиною? Відповіді на ці запитання ніколи не були фіксованими чи незмінними, але сам факт того, що ми їх ставимо, – це те, що нас об’єднує", – сказала вона.

Інші претенденти на звання слова року

До короткого списку також увійшли інші терміни, пов’язані з технологіями. Зокрема, agent ("агент") – система штучного інтелекту, здатна працювати без контролю людини, іноді викликаючи тривогу, – та analogues ("аналоги"), що стосується діяльності, не пов’язаної з цифровими технологіями.

Серед нетехнологічних кандидатів було слово wholesome ("корисний", "позитивний"). Ним описують щось, що може покращити життя людини фізично, морально або емоційно.

Штучний інтелект – останні новини

Раніше повідомлялося, що штучний інтелект OpenAI зламав урядовий сайт Австралії. Інцидент стався ще в червні, але розробники дізналися про нього лише восени.

За інформацією OpenAI, під час навчання ШІ-агент отримав завдання знайти дані про державні витрати на ліки. Вивчаючи джерела, він натрапив на урядовий портал Medicare Statistics Reporting Service і зламав його. У результаті ШІ отримав доступ до відкритих і закритих файлів, а також можливість записувати дані на внутрішній сервер.

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