За словами експертів, цей овоч допоможе підтримувати баланс рідини в організмі.

Помідор є овочем, який можна вживати у звичайному вигляді або додавати до різноманітних страв. Водночас він може бути і корисним для артеріального тиску людини, адже містить в собі поживні речовини, які можуть його підтримувати на здоровому рівні. Про це розповіли у виданні Health Digest.

У Національному інституті здоров'я США людям, які мають підвищений кров'яний тиск, радять споживати продукти, в яких вміст калію щонайменше вдвічі перевищує вміст натрію. Так, у помідорі міститься 292 міліграми калію, проте лише 6,15 міліграма натрію. Цей овоч також допоможе підтримувати баланс рідини в організмі, оскільки він на 94% складається з води.

За даними дослідження, яке було опубліковано в Європейському журналі превентивної кардіології, серед понад семи тисяч осіб віком від 55 до 80 років люди з високим артеріальним тиском, які їли більше помідорів, мали нижчий діастолічний кров'яний тиск. Ті, хто споживав понад 110 грамів помідорів на день, мали на 36% нижчий ризик високого кров'яного тиску ніж ті, хто їв менше як 44 грамів на день.

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"Лікопін, що міститься в томатах, є потужним каротиноїдом, який має в 10 разів більшу антиоксидантну силу, ніж вітамін Е. Можливо, саме лікопін є ключем до зниження артеріального тиску без ліків. За даними систематичного огляду 2022 року, опублікованого в Journal of Herbal Medicine, добавки з лікопіном можуть знизити систолічний артеріальний тиск в середньому на 2,63 пункти. Лікопін найкраще працює у людей, які вже мають високий кров'яний тиск, особливо якщо вони приймають 15 міліграмів лікопіну протягом щонайменше 8 тижнів", - розповідають автори матеріалу.

У публікації також йдеться про те, що вітамін С, каротиноїди та флавоноїди, які є в томатах, можуть захистити мозок людини від нейродегенеративних захворювань, серед яких хвороба Альцгеймера та Паркінсона. Крім того, завдяки помідорам можна покращити мікробіом кишківника, адже вони збільшують кількість корисних бактерій у ньому, зменшуючи запалення.

Водночас люди, які займаються спортом, можуть вживати томатний сік та інші томатні продукти, аби допомогти своєму організму відновитися після окислювального стресу, який пов'язаний з важкими фізичними вправами.

Які ще продукти корисні для артеріального тиску

Раніше дієтологи назвали 9 найкращих продуктів для зниження артеріального тиску. Серед них є банани, чорний шоколад, зелень та різні овочі. За словами одного з дієтологів, банани є гарним джерелом калію, яке допомагає збалансувати рівень натрію.

"Калій допомагає кровоносним судинам розширюватися і розслаблятися, що знижує кров'яний тиск", - зазначила вона.

Також кардіологи розповіли про найкорисніший обід при високому кров'яному тиску. А саме дієта DASH вважається однією з найефективніших схем харчування для боротьби з високим кров'яним тиском. Така дієта містить фрукти, овочі, молочні продукти з низьким вмістом жиру або знежирені, цільні зерна, рибу, птицю, боби та горіхи.

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