Експерти припустили, що картину міг написати Караваджо, а її вартість оцінили у 100–150 мільйонів євро. Проте авторство роботи досі викликає суперечки.

Родина з околиць французької Тулузи виявила серед старих речей картину, яка пролежала на горищі щонайменше сто років. Полотно було вкрите пилом і павутинням, однак після дослідження фахівці припустили, що його міг створити знаменитий італійський художник Мікеланджело Мерізі да Караваджо. Вартість роботи оцінили у 100–150 мільйонів євро, але її авторство досі залишається предметом суперечок, пише Antena 3 CNN.

Картина пролежала на горищі понад століття

Знахідку зробили у квітні 2014 року. Власники будинку попросили фахівця з аукціонів оцінити старі речі, які зберігалися в оселі. Серед одягу, посуду та сімейних реліквій він побачив картину, притулену до стіни.

Полотно було вкрито пилом і павутинням, а родина не сприймала його як цінний витвір мистецтва. Лише після огляду спеціалістами з’ясувалося, що картина може мати величезну історичну та фінансову цінність.

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За словами фахівця з аукціонів Марка Лабарба, кілька років до цього в будинок уже проникали злодії. Вони забрали різні речі, зокрема флакони з парфумами, але картину не помітили. Таким чином, полотно, яке залишилося непоміченим серед старих предметів, згодом опинилося в центрі уваги мистецтвознавців і колекціонерів.

Чому картину пов’язують із Караваджо

Робота має назву "Юдита і Олоферн" і зображує біблійну сцену, у якій Юдита відрубує голову ассирійському полководцю Олоферну.

Французький фахівець із живопису Ерік Тюркен припустив, що полотно може бути другою версією картини Караваджо на цю тему, створеною приблизно 1607 року.

Італійський художник уже звертався до цього сюжету близько 1600 року. Його інша робота нині зберігається в палаці Барберіні в Римі. На картині, знайденій поблизу Тулузи, сцена має іншу композицію: Юдита зображена безпосередньо під час обезголовлення полководця.

Тюркен звернув увагу на особливості зображення, використання світла та техніку виконання. На його думку, вони вказують на характерний стиль Караваджо. Також фахівець припустив, що знахідка може бути тією самою втраченою картиною, про яку згадують історичні документи.

Однак не всі дослідники погодилися з таким висновком. Деякі з них вважають, що автором міг бути фламандський художник Луї Фінсон, відомий копіями та роботами, натхненними творчістю Караваджо. Інші визнають високу художню якість полотна, але не вважають авторство італійського майстра доведеним.

Картину досліджували за допомогою рентгенівських променів та інших технічних методів. Аналізи допомогли з’ясувати особливості її створення, проте остаточно не розв’язали питання авторства.

Полотно оцінили у 100–150 мільйонів євро, але продали таємно

У 2019 році картину показали в кількох містах, зокрема в Лондоні, Парижі та Нью-Йорку. Її планували виставити на аукціон у Тулузі 27 червня. Очікувана вартість становила від 100 до 150 мільйонів євро.

Однак за кілька днів до торгів власники отримали приватну пропозицію та погодилися на неї. Покупцем став іноземний колекціонер, який, за словами організаторів, мав зв’язки з великим музеєм.

Угоду уклали конфіденційно. Ім’я покупця та суму, яку він заплатив, не розголошували. Тому оцінка у 150 мільйонів євро не є підтвердженою ціною продажу картини.

За інформацією представників, причетних до угоди, новий власник нібито погодився виставити полотно у великому музеї, щоб його могли побачити відвідувачі. Однак назву установи також не повідомили.

Чому Франція не залишила картину у своїх музеях

У 2016 році французька влада надала картині статус "національного скарбу". Це тимчасово заборонило вивозити її з країни та дало державі час розглянути можливість придбання полотна для національної колекції.

Картину оглянули фахівці Лувру, однак зрештою Франція вирішила її не купувати. Однією з причин стали сумніви щодо справжнього авторства роботи.

Обмеження на вивезення полотна закінчилося у грудні 2018 року. Через кілька місяців картину придбав іноземний колекціонер – ще до запланованого публічного аукціону.

Попри невизначеність щодо авторства, знахідка стала однією з найгучніших історій на міжнародному артринку: полотно, яке десятиліттями зберігалося на горищі серед старих речей, оцінили у понад 100 мільйонів євро.

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