Львівська влада не змогла прибрати монумент, на верхівці якого лелеки звили гніздо.

На Львівщині місцева влада не змогла демонтувати радянський пам'ятник - завадило гніздо лелеки. Про це повідомляє прес-служба Львівської облради.

Так, обласна робоча група з питань декомунізації 17 травня виїхала в Шегинівську громаду Яворівського району, щоб демонтувати два радянських монументи. Але вдалося позбутися тільки одного.

"У Мишлятичах демонтаж перенесли. Бо на монументі – гніздо лелек. Птахи цьогоріч уже, на щастя, тут не гніздяться, але в гості навідуються. Наразі місцеві кілька тижнів будуть спостерігати, а якщо бузьки таки тут живуть, - будемо радитися з орнітологами, як переселити птахів деінде", – йдеться в повідомленні.

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Влада зазначає, що зараз на Львівщині радянські монументи демонтують практично щодня. Поставлено завдання - до кінця року "зачистити всі чужі маркери" в області. На поточний момент в області залишаються ще не менше 200 радянських пам'ятників. Демонтаж здійснюється на підставі рішення Львівської облради від 20 вересня 2022 року про завершення декомунізації та деколонізації на території регіону.

Демонтаж пам'ятників в Україні

У 2022 році в Україні стартувала друга хвиля масового знесення та демонтажу пам'ятників. Якщо в першій хвилі після Революції Гідності прибирали пам'ятники комуністам, то тепер позбавляються від монументів, пов'язаних з Росією і в цілому з Московським пануванням. Це було викликано вже російською агресією проти України.

Так, восени в Харкові демонтували пам'ятник Пушкіну, що простояв у центрі міста ще з часів Російської імперії. А в Одесі позбулися монумента Катерини Другої, який був новоділом і з'явився в місті за часів президентства Ющенка. Дніпро попрощався з пам'ятником Ломоносову, а Київ - з Ватутіним.

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