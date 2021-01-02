У провінції Бретань (Франція) в новорічну ніч, попри комендантську годину, розпочалась святкова вечірка з 2500 гостями. Закінчується вона тільки сьогодні.
Про це повідомляє Le Parisien.
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Зазначається, що перші гультяї вже почали розходитися. Однак поліція не відступає і посилює оточення. Зокрема, демонтували звукову систему.
Понад добу правоохоронці не могли розігнати молодь по домівках, проблемою зайнявся особисто міністр внутрішніх справ Франції. Глава МВС ввечері у п’ятницю скликав термінову зустріч, на якій поінформував, що наказав перекрити жандармам в’їзд автомобілів на територію рейв-вечірки.
На захід прибували як з інших областей, так і з-за кордону.
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