Російські війська витоптали на траві перед своїми позиціями напис з образою "х*хли" і поплатилися.
Фото миттєвої карми у Twitter опублікували волонтери з фонду Повернись живим.
Цим написом російські загарбники фактично викрили своєму противнику власні позиції біля лісосмуги. ЗСУ помітили його з неба і зафіксували.
"Росіяни витоптали цей напис в полі прямо перед своїми позиціями. Дякуємо, дуже дякуємо, тепер вас ще краще видно з повітря", - йдеться у повідомленні.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська продовжують наступати на сході України, маючи намір вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.
Ворог вже пробрався в Сєвєродонецьк, в даний час за контроль міста йдуть бої. Ризику оточення ЗСУ немає, оскільки в українських сил є можливість покинути населений пункт у напрямку Лисичанська, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За даними Генштабу, ЗС Росії збираються наступати на Харківському напрямку. Раніше велика колона військової техніки в тому районі була заблокована контрнаступальними заходами українських захисників.
Водночас ЗСУ продовжують успішно витісняти окупантів з населених пунктів на Херсонському напрямку.
Українські військові знищили вже 30,5 тисячі окупантів і тисячі одиниць ворожої військової техніки.
У США вважають, що наступні тижні боїв в Україні будуть вирішальними.
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