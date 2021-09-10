До допомоги порносайту Зураб Джапарідзе звертається вже не вперше.

Колишній кандидат у президенти Грузії і лідер опозиційної партії "Новий політичний центр - Гірчі" в парламенті Зураб Джапарідзе розмістив свою рекламу на порносайті Pornhub.

Про це він повідомив 10 вересня на своїй сторінці у Facebook.

На доволі незвичну рекламну кампанію політик зважився напередодні місцевих виборів, які пройдуть в Грузії 2 жовтня.

Читайте такожПісля скандалу Pornhub довелося видалити понад 650 тисяч роликівРекламу на Pornhub Джапарідзе публікує вже не вперше. Він аналогічно намагався підвищити свою популярність перед президентськими виборами в 2018 році. Втім, йому це не сильно допомогло - він набрав лише 2,26% голосів і зайняв 6 місце серед усіх кандидатів.

Однак за результатами минулорічних парламентських виборів він пройшов до парламенту.

Варто зазначити, що його партія "Новий політичний центр – Гірчі" відрізняється ультраліберальними позиціями і виступає за легалізацію марихуани.

А в результаті його позову Конституційний суд Грузії скасував санкції за вживання канабісу.

Автор: Станислав Кожемякин