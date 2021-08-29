Персонал госпіталю поскаржився поліції на поведінку пацієнтів.

У Таїланді поліція провела рейд в госпіталі, де пацієнти з COVID-19 влаштовували масові оргії під наркотиками.

Про це повідомляє видання The Nation Thailand.

Інцидент стався в провінції Самут Паркан. Персонал госпіталю поскаржився поліції на поведінку пацієнтів. Після цього правоохоронці провели там обшуки. На вилучених матеріалах з камер відеоспостереження вони побачили, як пацієнти займаються сексом і приймають наркотики.

Особи порушників встановити не вдалося. При цьому у пацієнтів вилучили партію контрабандних сигарет.

За попередніми даними, їх перепродавали через польовий госпіталь населенню провінції.

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Автор: Денис Прядко