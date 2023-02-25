Майже хвилину наляканий чоловік намагався вимкнути камеру, а потім залишив чат.

Румунський політик Альберто-Йосиф Караян приєднався до робочої відеозустрічі з душу. Здивований та оголений чоловік майже хвилину намагався вимкнули відео.

Фрагмент відеозустрічі з'явився у мережі. На кадрах видно, що камера Караяна увімкнулася раптово, ймовірно випадково. Наляканий політик з піною на волоссі кілька разів вмикав та вимикав камеру, колеги тим часом з нього реготали.

Згодом Караян придумав підставу для того, щоб не повертатися на відеозустріч. Він зазначив, що у всьому винні проблеми зі здоров'ям.

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"У мене сильна нежить, але я не знаю, як повісити трубку", - наполягав він, а потім все ж знайшов, як вийти з чату.

Сам політик згодом прокоментував інцидент у Facebook. Він написав, що "технології все ще грають злі жарти". "На жаль, поспішність далася взнаки! Перепрошую за прикрий інцидент", - написав Карян.

У пресслужбі Соціал-демократичної партії Румунії заявили, що Альберто-Йосиф подав у відставку.

Смішні випадки в Zoom

Раніше УНІАН писав про курйозний випадок у Мексиці, де депутат конгресу міста Мехіко брав участь в онлайн-засіданні в Zoom, сидячи в туалеті, і навіть не вимкнув камеру.

У Канаді політик помочився під час зідзвону в кавову чашку: запевняє, що випадково. Інший канадський політик випадково оголився перед колегами в Zoom.

У Перу адвокат зайнявся сексом з клієнткою під час онлайн-засідання суду. А в США прокурор вів засідання в Zoom з фільтром кошеняти на обличчі.

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