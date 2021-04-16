Член Палати громад Канади Вільям Амос випадково оголився під час відеодзвінка колег у Zoom.
Про це пише BBC News.
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Амос вибачився за незручну ситуацію, назвавши випадок «прикрою помилкою». Чоловік якраз переодягався після пробіжки, коли ввімкнулась камера.
На кадрі з відео, опублікованого в мережі, видно, що Амос тримає смартфон над інтимними частинами тіла на тлі прапорів Квебека і Канади.
Також політик заявив, що дуже присоромлений через цей випадок і пообіцяв, що такого більше не станеться.
Після курйозу один з його колег зауважив, що, можливо, «потрібно нагадати членам партії, особливо чоловікам, що краватка і піджак є обов’язковими». Амосу порадили надалі бути обережнішим з камерою.
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