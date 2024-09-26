Флоренція є найбільш зручним містом для огляду історичних пам'яток.

Італійське місто Флоренція є найбільш зручним містом у Європі для піших прогулянок. Про це свідчать результати дослідження інвестиційного веб-сайту Insider Monkey.

Експерти ресурсу порівнювали відстань між найпопулярнішими туристичними пам’ятками та проаналізували якість повітря у містах. Так, у Флоренції всі основні визначні пам'ятки знаходяться в радіусі близько 800 метрів одна від одної, а центр міста можна обійти пішки протягом двох годин, кажуть дослідники:

"Прохідність Флоренції просочується через її історичний центр, де вузькі провулки ведуть до таких пам’яток, як Собор та Понте Веккйо"

Зазначається, що у всьому історичному центрі, який є об’єктом ЮНЕСКО, розміщені такі захоплюючі пам’ятки, як Галерея Уффіці, Понте Веккйо, Пьяцца делла Синьорія, Пьяцца дель Дуомо та собор Санта-Марія-дель-Фьоре, до яких легко дістатися пішки.

Варто додати, що до топ-10 найкращих міст для піших прогулянок також увійшли:

Рига (Латвія)

Гамбург (Німеччина)

Порту (Португалія)

Мадрид (Іспанія)

Едінбург (Велика Британія)

Таллін (Еістонія)

Стокгольм (Швеція)

Сідней (Австралія)

Бостон (США)

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