Флоренцію названо найкращим містом у світі для піших прогулянок / фото Вікіпедія

Італійське місто Флоренція є найбільш зручним містом у Європі для піших прогулянок. Про це свідчать результати дослідження інвестиційного веб-сайту Insider Monkey.

Експерти ресурсу порівнювали відстань між найпопулярнішими туристичними пам’ятками та проаналізували якість повітря у містах. Так, у Флоренції всі основні визначні пам'ятки знаходяться в радіусі близько 800 метрів одна від одної, а центр міста можна обійти пішки протягом двох годин, кажуть дослідники:

"Прохідність Флоренції просочується через її історичний центр, де вузькі провулки ведуть до таких пам’яток, як Собор та  Понте Веккйо"

Зазначається, що у всьому історичному центрі, який є об’єктом ЮНЕСКО, розміщені такі захоплюючі пам’ятки, як Галерея Уффіці, Понте Веккйо, Пьяцца делла Синьорія, Пьяцца дель Дуомо та собор Санта-Марія-дель-Фьоре, до яких легко дістатися пішки.

Варто додати, що до топ-10 найкращих міст для піших прогулянок також увійшли:

  • Рига (Латвія)
  • Гамбург (Німеччина)
  • Порту (Португалія)
  • Мадрид (Іспанія)
  • Едінбург (Велика Британія)
  • Таллін (Еістонія)
  • Стокгольм (Швеція)
  • Сідней (Австралія)
  • Бостон (США)

Останні новини туризму

Як повідомляв УНІАН, названі найкращі пляжні напрямки Італії, щоб уникнути натовпів цієї осені. Експерти знайшли ідеальну альтернативу переповненому туристами Позітано.

Це комуна Шилла в регіоні Калабрія на півдні Італії. Як і в Позітано, у Шиллі можна побачити барвисті будівлі, що підносяться на скелях просто над Середземним морем – тільки без натовпів туристів.

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