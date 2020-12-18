Зараз жінка повністю позбулася сумнівів щодо себе і вирішила демонструвати тіло іншим.

32-річна американка Анджеліна Вальдес, популярна блогерка в Instagram, розповіла про свої дитячі комплекси через цькування однолітків у школі.

Про це пише Daily Star.

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Зараз жінка заробляє на фото, на яких вона позує майже голою. Американка стежить за фізичним станом тіла й зовнішністю. На її сторінці у соціальній мережі майже 350 тисяч підписників.

Проте у дитинстві Анджеліну цькували в школі. Зараз вона пояснює таку поведінку звичайною заздрістю.

«З мене дуже довго знущалися. Я щодня вступала у бійки… Мені треба було щодня якомога раніше втікати зі школи, щоб з ними не бачитися», – каже блогерка.

Вальдес зізнається, що одного разу однокласник намагався виколоти її очі скріпкою, а дівчата чіплялися з гострими зауваженнями, бо вона любила відкритий одяг – топи й шорти. Через проблеми у відносинах з підлітками їй довелося навіть розлучитися з хлопцем, тому що той подобався її однокласницям.

«У якийсь момент я втомилася від них утікати, і тому почала носити з собою важкий замок як зброю. Після цього дівчата більше не чіплялися», – пояснює Анджеліна.

Зараз жінка повністю позбулася сумнівів щодо себе і вирішила демонструвати тіло іншим. За фото у сексуальній білизні, а подекуди й без неї, американка заробляє 30 тисяч доларів щомісяця.

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Автор: УНІАН