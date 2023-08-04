Цю головоломку не кожен здолає / FreshersLive

Лише люди з високим IQ зможуть легко знайти годинник, що відрізняється від інших на цьому зображенні.

Новою головоломкою поділилося видання FreshersLive. Годинники на ньому розміщені так, що ви не відоразу зможете знайти той, який не схожий на інші. Декому з нас це взагалі не під силу зробити.

Оптичні ілюзії - це чудовий спосіб покращити вашу концентрацію та спостережливість, і все, що вам потрібно зробити - це знайти годинник, який відрізняється від однотипних на зображенні. 

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Тож чи знайшли ви помітити годинник із прихованими особливостями на цій карколомній картинці? Погоджуємось, це складно, але все спробуйте сконцентрувати увагу на максимум.

Ви не розкрили секрет цієї головоломки? Даємо вам підказку. Дивний годинник розташовано у четвертому ряді третім справа.

Підказка / FreshersLive
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Нагадаємо, якщо ви прискіплива людина з орлиним зором, ця непроста головоломка з картатим прапором – для вас. Помітити прихований елемент на картинці за 8 і менше секунд можуть тільки люди з найгострішим зором.

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