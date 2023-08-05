Це може бути непросто, оскільки контури чисел дуже схожі.

Якщо ви вважаєте себе уважною людиною - перевірте свої здібності за допомогою цієї головоломки. Вам необхідно буде знайти число, що відрізняється, серед рядів однакових чисел за певний ліміт часу.

Подивіться уважно на картинку нижче і спробуйте знайти число 89 серед рядів чисел 39 за 12 секунд. Це може бути непросто, оскільки контури чисел дуже схожі.

Такий тип головоломок добре розвиває швидке мислення і уважність до деталей. Крім того, ці та подібні головоломки можуть стати чудовим засобом для зняття стресу та розслаблення.

Відео дня

Якщо ви не змогли знайти відповідь з першого разу, спробуйте ще раз. Можете для зручності розділити картинку на сектори і уважно оглянути кожен з них.

Правильна відповідь показана на зображенні внизу – на ньому число 89 обведено в коло.

Якщо ви не змогли розгадати головоломку, не варто хвилюватися - такі завдання призначені для розваги, а не для стресу.

Інші головоломки - перевірте себе

Ось, наприклад, на цій головоломці потрібно знайти дивний годинник. Вважається, що ця головоломка під силу тільки людям з високим IQ.

Також можете спробувати знайти відмінності на ось цій картинці з дівчинкою. Здається, що вона досить проста, але насправді це завдання не кожному під силу.

Вас також можуть зацікавити новини: