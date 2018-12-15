Астролог прогнозує нову техногенну катастрофу в Україні

У гороскопі Україні найнебезпечніший рік в плані масштабних техногенних катастроф – 2024-ий, попереджає астролог.

Небезпека повторення в Україні катастрофи масштабу Чорнобиля дуже ймовірна.

Таку думку в коментарі "Главреду" висловив відомий український астролог Влад Росс.

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За словами експерта, найбільше хвилювань і побоювань викликає 2024 рік, так як в цьому році в гороскопі України буде дуже впливовий Уран в Будинку надр і річок.

Найбільші побоювання, за словами Росса, викликає Київська дамба (у Вишгороді).

"Я вже давно прогнозував загрозу, пов'язану з нею - її може прорвати. Особливо неприємні і небезпечні дні – період затемнень, які відбудуться навесні і восени 2024 року. Підкреслюю, це самий небезпечний період для України в плані техногенних катастроф. Також для України існує загроза аварійних ситуацій, пов'язаних з атомною енергетикою. Вони будуть можливі влітку-восени 2024 року. Ці очікування і прогнози теж пояснюються тим, що Плутон, пов'язаний з атомом, буде петляти Сатурном гороскопу нашої країни", - переконаний експерт.