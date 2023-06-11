Солоність морської води суттэво знизилася.

Через підрив Каховької ГЕС біля Одеси зафіксовано опріснення морської води, що викликає хвилювання у екологів.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, зазначивши при цьому, що фахівцями були відібрані проби морської води в Одесі у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 ст. Великого фонтану.

За результатами лабораторних досліджень виявлено суттєві перевищення у хімічному складі проб морської води, що дає серйозні підстави для занепокоєння.

Нова Дофінівка (243 причал):

завислі речовини - в 1,6 рази;

залізо загальне - в 9 разів;

солоність нижче норми в 2,7 рази.

Ланжерон:

залізо загальне - в 5,2 рази;

солоність нижче норми в 2,9 рази.

16 ст. Великого фонтану:

завислі речовини - в 1,1 рази;

залізо загальне - в 3,4 рази;

солоність нижче норми в 2,9 рази.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня Каховська ГЕС була підірвана окупантами. На тимчасово окупованих територіях евакуація спочатку взагалі не проводилася, а потім окупанти заявили, що евакуюватися можуть лише люди з російськими паспортами.

Через підтоплення великої кількості домогосподарств, каналізаційних споруд та територій води мають високий ступінь забруднення.

З 10 червня в області обмежили користування водою з Дніпра через високий ступінь забруднення. На території Херсонської МТГ діє заборона на купання, водопой тварин, забор води, вилов риби в акваторії Дніпра та акваторії інших водойм, місцях затоплення (підтоплення) населених пунктів Херсонської МТГ.

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