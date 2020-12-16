В обмілілий Куяльницький лиман почали закачувати воду з Чорного моря.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Напередодні комунальники поновили перекачування води з Чорного моря, яку проводять лише в холодну пору року. Проєкт триває вже 6 років.
Критична ситуація склалася цього літа, коли через посуху глибина водойми доходила всього до півметра. Через високу концентрацію солі у лимані почали квітнути специфічні водорості, які забарвили його у рожевий колір.
Куяльницький лиман став червоно-рожевим
19 серпня відомий своїми цілющими властивостями Куяльницький лиман на Одещині перефарбувався. До цього блакитно-зелена величезна водойма в один день стала червоно-рожевого кольору.
"Це рівень води, це концентрація солі в лимані і температурний режим. Коли це все збігається, то мікроорганізми, які присутні у лимані, отримують цей пігмент - у них виробляється і колір рожевий", - говорить еколог Сергій Гуцалюк.
Водночас під час спуску до лиману можна було побачити і відчути шкірою ще одне рідкісне явище: біля берега Куяльницького лиману - багато солі, яка утворюється від різкого випаровування вологи.
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