Торік в регіоні майже не було морського льоду.

Острів Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський", понад місяць майже повністю запакований кригою. За словами полярників, це дуже важливо – крига діє як "ковдра", що відокремлює океан від атмосфери.

"В Антарктиці – перші дні весни. І ми вже маємо гарну новину про зиму, що минула: біля "Вернадського" стала морська крига", - наголосили у Національному антарктичному центрі.

Йдеться, що українські полярники повідомили, що з 5 серпня вони не можуть виходити на човнах в океан, адже акваторія довкола острова Галіндез, де розташована станція, напакована льодом.

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"Вчора дивились супутникові знімки, то лід навколо на 100 км", – зазначає учасник 29-ї УАЕ Віталій Камінський.

Полярники показали на знімках з дрона, як виглядає станція "Академіка Вернадського" в крижаному полоні. Вони звертають увагу, що минулого року в цьому регіоні майже не було морського льоду, а сам рік став рекордним за мінімальною кількістю такого льоду в Антарктиці за весь час спостережень.

Йдеться, що морська крига відіграє важливу роль в антарктичній екосистемі. Вона діє як "ковдра", що відокремлює океан від атмосфери. Крім того, що лід не пропускає сонячне світло у воду і відбиває його, він також утримує наявне в океані тепло, не даючи йому нагрівати повітря.

"А ще крижини є місцем народження тюленяток, відпочинку і мандрів різних видів дорослих тюленів, імператорських пінгвінів. До речі, уже зовсім скоро очікуємо появу цуценят тюленів Ведделла поблизу "Вернадського", - кажуть у центрі.

Цікавинки від полярників

Нагадаємо, в районі української антарктичної станції "Академік Вернадський", що розташована на острові Галіндез, несподівано з’явилися субантарктичні пінгвіни, кількість яких збільшується – ці "розвідники" придивляються до потенційних місць гніздування. Представники цього виду з антарктичної весни до осені мешкають на Галіндезі - будують гнізда, відкладають яйця та виводять пташенят. Коли в Антарктиці закінчувалася зима, біологи фіксували постійні заходи на Галіндез груп субантарктичних пінгвінів, від 10 до 70 птахів.

Після першого раптового візиту наприкінці липня невеликі групи пінгвінів іноді навідувалися сюди. За словами біолога 29-ї Української антарктичної експедиції Світозара Давиденка, потім лід заблокував протоки в акваторії, та птахи не з’являлися. Але згодом штормовий вітер та температура біля нуля частково зруйнували цей лід. І пінгвіни змогли знову користуватись зручними для себе ділянками на острові – де є відносно пологий спуск у воду.

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