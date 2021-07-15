Дно всіяне бездиханними тілами дитинчат і дорослих птахів.

На турецькому озері Туз за тиждень загинули сотні фламінго.

Пересохла частина озера вкрита трупами дитинчат і дорослих особин, які прилетіли сюди в березні, пише Daily Sabah.

Туз - друге за величиною в Туреччині та одне з найбільших гіперсолених озер у світі - є улюбленим місцем проживання мігруючих тварин і тривалий час було притулком для фламінго. Однак посуха, викликана, як вважається, зміною клімату, призвела до осушення озера, що ускладнило птахам пошук їжі.

Орнітологи кажуть, що щорічно в період гніздування на озері Туз з'являлися на світ від 5 до 10 тис. пташенят фламінго. За словами фотографа-натураліста Мехмета Еміна Озтюрка, який часто буває в цій місцевості влітку, раніше озеро було "раєм для фламінго, але тепер перетворилося на жах".

"Це було заболочене місце, де минулого року спостерігалися сотні фламінго. Тепер тут немає ні води, ні живих птахів. Вода відступила на відстань близько 10 км", - розповів він.

Інший фотограф Фахрі Тунч розповів, що більшість птахів загинуло через посуху, а висушенню озера також сприяло надмірне використання води для зрошення земель.

"Озеро живлять водні канали, проте місцеві жителі перекривають їх, щоб відвести воду на свої поля. В озері вже низький рівень води, і перекриття каналів лише прискорює його загибель", - упевнений фотограф.

У середу, 14 липня, влада оголосила про початок розслідування загибелі птахів. Зазначається, що експерти досліджують "причини, що впливають на життєвий цикл фламінго, і можливі заходи щодо запобігання смертям".

Водночас ситуація не обмежується озером Туз. Посуха разом із забрудненнями стала причиною нещодавньої масової загибелі чайок на озерах Стамбула і східної провінції Ван. Температури у країні неухильно зростають, що призводить до значного зменшення водних ресурсів. Експерти попереджають, що у найближче десятиліття Туреччину очікує водна криза.

Озеро Туз

Озеро Туз розташоване в центрі півострова Анатолія, у 105 км на північний схід від Коньї та у 150 км на південний схід від Анкари. Назва походить від турецького словосполучення "солоне озеро" - солоність води в ньому становить 340‰.

Читайте такожСпека не відступає, але подекуди пройдуть довгоочікувані дощі: погода на 16 липня (карта)Це не дуже глибоке озеро, що більшу частину року має площу близько 1,5 тис. км2. Влітку через випаровування Туз втрачає велику частину води, а на пересохлому дні утворюється шар солі середньою товщиною 30 см: три соляні шахти на озері добувають близько 70% від усієї солі, що споживається Туреччиною.

У 2001 році озеро Туз разом із прилеглими степами оголосили особливо охоронюваною територією. Фламінго зазвичай гніздяться на групі островів у південній частині озера. Крім них, свій притулок тут також знаходить білолобий гусак, а в навколишніх селах - степовий боривітер.

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Автор: Катерина Комолова