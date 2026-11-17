Поруч із доісторичними родичами вона все одно здається крихіткою.

В Індонезії офіційно підтвердили новий світовий рекорд серед змій, які живуть на волі. Щоб отримати точну цифру, фахівцям довелося обійтися без звичної лінійки і навіть без снодійного, пише Science et Viе.

З вимірюванням довжини змії виникають певні труднощі. У пітона немає ні кінцівок, ні жорсткого скелета – його тіло утворюють сотні хребців із м’якими хрящовими прошарками між ними. Завдяки цьому плазун легко стискається і розтягується, тож відстань від голови до хвоста постійно змінюється залежно від пози тварини та напруження її м’язів.

Як зазначають у Книзі рекордів Гіннесса, рекордсменку виявили на індонезійському острові Сулавесі. Фахівці виміряли її спеціальною геодезичною рулеткою, яка точно повторює всі вигини тіла, і 18 січня зафіксували довжину в 7,22 метра. Самку на прізвисько Ібу Барон також зважили – прилад, на якому зазвичай зважують мішки з рисом, показав 96,5 кілограма.

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Присипляти змію заради вимірювання не стали. Фахівці пояснюють. що повністю розслаблена рептилія могла б виявитися на 10–15% довшою, проте анестезію застосовують лише тоді, коли цього вимагає стан її здоров’я або безпека людей. Тож кожен показник фіксує лише конкретну мить у житті рухливої істоти – саме через це до заяв про рекорди ставляться вкрай обережно.

Рекордсменка проти велетнів минулого

З підтвердженими 7,22 метра ця самка офіційно стала найдовшою змією, яку знайшли в дикій природі та виміряли за суворими правилами. Як нагадує видання, за останні десятиліття в Індонезії та Малайзії не раз повідомляли і про більших змій. Але лише одиниць із них вдалося виміряти так само ретельно і задокументувати результат.

Для порівняння, рекорд серед змій у неволі досі утримує сітчастий пітон на прізвисько Медуза: у 2011 році в американському штаті Міссурі її довжина сягнула 7,67 метра. Автори матеріалу пояснюють, що за умов регулярного харчування, ветеринарного нагляду та відсутності природних ворогів рептилія здатна вирости до розмірів, які в дикій природі трапляються вкрай рідко.

Ще більше вражає порівняння з викопними зміями. Титанобоа, рештки якої виявили в Колумбії, мешкала 58–60 мільйонів років тому. За оцінками науковців, вона сягала від 13 до 15 метрів завдовжки і важила понад тонну. Іншу доісторичну велетку – Vasuki indicus – описали за знайденими в Індії хребцями: її довжина становила орієнтовно 10,9–15,2 метра. На тлі цих гігантів сучасний рекорд наочно показує, що нинішні клімат і довкілля вже не дозволяють плазунам виростати до таких масштабів.

Наскільки великою може вирости змія сьогодні

Максимальний розмір змії залежить від генетики, харчування та антропогенного впливу. Великим пітонам потрібно багато корму – наприклад, диких кабанів, – тож справжні велетні в природі трапляються рідко.

Як пише IFLScience, в Індонезії через зміни довкілля і скорочення кормової бази змії дедалі частіше виходять до людей. Такі зустрічі нерідко закінчуються загибеллю плазунів, адже місцеві жителі бачать у них загрозу для себе та худоби.

Крім того, гігантські змії часто стають здобиччю браконьєрів для нелегальної торгівлі екзотичними тваринами. Через це мало хто з них доживає до рекордних розмірів. І хоча вчені припускають, що в глухих куточках Південно-Східної Азії можуть мешкати майже дев’ятиметрові особини, гарантій, що їх встигнуть зафіксувати живими, немає.

Інші рекорди серед тварин

Раніше Книга рекордів Гіннесса назвала найвищого живого коня у світі. Ним став чотирирічний шайр Г'юго з британського графства Нортгемптоншир, який у холці сягає 199 сантиметрів і важить близько 890 кілограмів. Власники кажуть, що велетень досі росте і може стати ще вищим.

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