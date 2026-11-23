Невеликого птаха можуть переслідувати зграї інших пернатих.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували найменшу в Україні сову - сичика-горобця. Про це розповіли у заповіднику.

"Сичик горобиний (Glaucidium passerinum) – найменша сова в Україні", - йдеться у повідомленні.

Сичик-горобець: цікаві факти про найменшу сову України

Відео дня

Вага цього птаха не перевищує 80 грамів. Він мешкає в лісовій зоні та належить до бореальних, тобто північних, видів.

На відміну від більшості сов, сичик-горобець активний не лише вночі: він полює від ранку до вечірніх сутінків. Його здобич - дрібні тварини, зокрема мишоподібні гризуни та невеликі птахи.

Якщо сичик з’являється на видноті або подає голос удень, його можуть помітити інші птахи. Вони збираються у зграї та починають голосно переслідувати маленьку сову. Тому сичик зазвичай полює із засідки й намагається завчасно сховатися від сторонніх очей.

Гнізда цей вид облаштовує в дуплах, залишених дятлами. Під такими деревами можна знайти рештки здобичі: самиця викидає їх із гнізда під час прибирання.

Ще одна особливість сичика - запаси їжі на зиму. Перед холодами птахи ховають в окремих дуплах дрібних птахів і ссавців, зокрема мишей, полівок та мідиць.

Попри невеликі розміри, сичик-горобець має спокійний і впевнений характер. Завдяки цьому фотографам іноді вдається підійти до нього досить близько та зробити цікаві кадри.

Сичик-горобець є осілим видом, однак молоді птахи можуть відкочовувати на південь.

Чорнобильський заповідник - що ще почитати

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні мешкає куниця лісова. За словами дослідників, це спритна, дуже рухлива хижачка, яка чудово лазить по деревах, швидко пересувається лісом.

Найчастіше ця тварина проявляє активність у сутінках та вночі. Її раціон восени досить різноманітний - полює на дрібних тварин, птахів, комах, поїдає ягоди тощо. Восени її густе хутро стає щільнішим і теплішим, що допомагає захиститися від холоду.

Вас також можуть зацікавити новини: