5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що радіаційний фон на самому майданчику Запорізької АЕС і в межах міста Енергодар в нормі.

Про це він повідомив під час Всеукраїнського телемарафону.

"Я хочу поки заспокоїти всіх, що вимірювання проводяться і на самому майданчику, і в межах міста Енергодар. 8-12 мікрорентген - це так, як воно має бути. Але це не означає, що ці окупанти не можуть щось зробити", - сказав Старух.

Він також оцінив, що ефективність міжнародних організацій на дії російських окупантів на Запорізькій АЕС вкрай низька, адже вони не виконують покладених на себе функцій.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв’язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Також три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Російські окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

Станом на ранок суботи, 6 серпня, Запорізька АЕС працювала з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. За даними "Енергоатому", російські військові зайняли усі підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів. При цьому український персонал наразі не має доступу до цих приміщень, тож у випадку нових обстрілів люди не мають укриття і перебувають у небезпеці.

Після обстрілів окупантами Запорізької АЕС президент України Володимир Зеленський закликав країни запровадити жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі. За його словами, Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС.

6 серпня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі висловив серйозну стурбованість з приводу обстрілу Запорізької АЕС, заявивши, що це підвищує ризик ядерної катастрофи. Він закликав усі сторони конфлікту проявляти максимальну стриманість поблизу ядерного майданчика.