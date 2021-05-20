Тварини гинуть через прилов у рибальські сіті, деякі рибалки спеціально топлять їх тіла.

Фахівці знайшли місце на дні Чорного моря біля окупованого Криму, де "плавають" втоплені трупи дельфінів.

"Мотузку на хвіст - і прив'язати до каменю. Так рибальський промисел замітає сліди, ховає наслідки своєї діяльності в Чорному морі. Ці дельфіни - лише кілька з тих, кого нашим волонтерам і очевидцям випадково вдалося знайти на дні моря, у Криму", - розповіли в центрі порятунку і реабілітації морських ссавців "Безтурботне море".

За словами фахівців, більшість тіл таких дельфінів залишаються в морі далеко від берега, а ті, кого знаходять викинутими на суші - лише мала частина постраждалих тварин.

Читайте такожЗірка зоопарку Берліна ведмежа Герта виявилася плодом інцесту: винна РосіяЦентр зафіксував вже 2 167 викидів дельфінів на узбережжі Криму. Більшість тварин загинуло через прилов у рибальські сіті, перш за все - зяброві та відціджуючі (тралові).

За даними досліджень, менш як 10% дельфінів згодом виявляються викинутими на сушу, інші 90% опускаються на дно моря. Плавучість залежить від ступеня вгодованості та наявності в легенях повітря.

"Для того, щоб тіло напевно потонуло і не спливло в ході розкладання (а значить, не було потім знайдено на березі), деякі рибалки топлять їх з вантажем (як цю афаліну) або наносять проникаючі поранення в черевну порожнину", - розповіли в Центрі.

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Автор: Катерина Комолова