Що приховують чорнобильські цвинтарі: вчені ошелешили знахідками

Фахівці обстежили понад два десятки кладовищ та були вражені знахідками.

Покинуті цвинтарі Чорнобильської зони виявилися справжніми природними скарбницями – дослідники зафіксували понад 400 видів рослин, знайшли вікові дуби й сосни, рідкісні представники флори та давні кургани. Про це розповіли у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Йдеться, що дослідження ініціювали науковці Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Фальц-Фейна – доктор філософії Надія Скобель та доктор біологічних наук, професор Іван Мойсієнко. До польових робіт також долучилися фахівці Чорнобильського заповідника, зокрема керівник його наукового відділу Денис Вишневський.

Як зазначається, кладовища зони відчуження мають особливу історію. Після аварії на ЧАЕС місцевих жителів евакуювали, села спорожніли, а цвинтарі, які раніше були частиною життя громад, залишилися без звичного догляду та відвідувачів. З часом ці території перетворилися на своєрідні природні осередки, де змогли зберегтися рослини та дерева, які зникали в інших місцях.

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"Нещодавно науковці дослідили 24 цвинтарі Чорнобильської зони. І результати вражають: понад 400 видів рослин зафіксовано на їхній території, з яких понад 350 - дикорослі або здичавілі. Виявлено дуби з обхватом стовбура понад 4 метри, а найтовстіший живий дуб має 446 см в обхваті. Є й сосни, обхват яких сягає 259 см", - наголошують фахівці.

Серед знахідок - рідкісні та охоронювані рослини, зокрема наголоватки синьоволошкові, примула весняна та ялівець звичайний.

Окрім природних багатств, кладовища зберігають і важливі історичні свідчення. Тут зафіксували невеликі кургани, борті та дерев'яні поховальні споруди старообрядців. Ці знахідки допомагають краще дослідити історію Полісся та його давні традиції.

На думку дослідників, збереженню великих дерев на кладовищах сприяли місцеві звичаї. Через сакральне ставлення до місць поховання дерева тут не вирубували, побоюючись пошкодити могили. Поки за межами цвинтарів старі дуби та сосни поступово зникали, на кладовищах вони продовжували рости.

Науковці планують продовжити дослідження та обстежити ці території в різні пори року. Адже одного візиту недостатньо, щоб виявити все ботанічне різноманіття. Особливі сподівання дослідники покладають на весняні експедиції, коли починають квітнути ранні рослини. Саме тоді науковці розраховують знайти орхідеї та інші ефемероїди – рослини з коротким періодом вегетації.

Інші новини екології

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували незвичайний гриб – круцибул. За словами науковців, це гриб, який ховає свої скарби та дивує своєю незвичайною будовою. Рослини є особливими. Плодові тіла зазвичай мають лише 0,5-1 см у діаметрі та нагадують мініатюрні чашечки або келихи. У заглибині розташовані перидіоли - маленькі округлі утворення, що містять спори, яких може бути близько 10-15 у кожному плодовому тілі.

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