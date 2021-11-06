Поява повзучих викликала здивування, бо зазвичай в цей час змії вже сплять.

В одному з житлових будинків у Рівному чоловік виявив у своїй ванній кімнаті змію, яка вилазила з системи злив-перелив. На щастя мешканців квартири, несподіваний гість, який проробив шлях по каналізаційній трубі, застряг в отворі сітки-клапана і не міг вибратися в саме приміщення.

Відео інциденту з'явилося на Instagram-сторінці "Magnolia.tv".

На кадрах видно, що чоловік акуратно відкручував гвинт, щоб зняти кришечку і дістати з переливу гада.

"Добре, що вони не отруйні до такої міри... А уявляєте, якби вони... от гади ж різні бувають. Ось вона залізла сюди, зміюка, уявляєте!.. Ось вона, красуня, бл**ь, шахова" - коментує чоловік появу непроханої гості.

"Десь у Рівному. Плюс одна фобія", - лаконічно підписаний ролик.

Увага, на відео є ненормативна лексика!

У коментарях до публікації користувачі жваво обговорювали ситуацію і визнають, що від подібних візитів гадів можна було б і удар схопити, або бути укушеним. Також люди діляться думками, що за плазун це був: чи то вуж, чи то маленька гадюка, чи то "шахова гадюка"...

Зазначимо, назва "шахматка" або "шахова гадюка" відноситься насправді до водяного вужа, який має на своєму тулубі темні плями, розташовані в шаховому порядку. Нерідко таких водних змій з сімейства вужеподібних помилково вважають гібридом гадюки та вужа зі смертоносною отрутою і тому винищують, а насправді вони нешкідливі.

Крім того, також з'явилося повідомлення про змію на вулиці прямо на тротуарі в центрі Рівного. Відео та фото з повзучим гадом опубліковано місцевим виданням "Радіо Трек", а кадри надіслала до редакції мешканка міста. За словами жінки, плазуна вона бачила на проспекті Миру біля будинку №4.

Ідентифікувати повзуна фахівцям не вдалося, позаяк знятий він був здалеку, і зображення дуже маленьке.

Як зазначив директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк, в цей листопадовий час змії вже сплять.

"Така поведінка, як на відео, для цих тварин не властива. Швидше це вуж і, можливо, він десь заліз у підвал. А коли включили опалення і стало тепло - прокинувся і виліз. На проспекті Миру змії можуть бути, там поруч річка гирла", - прокоментував він ситуацію.

Нагадаємо, як писав УНІАН, з будинку мешканки Санта-Роси (штат Каліфорнія, США) дістали понад 90 отруйних змій.

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Автор: Вікторія Гордієнко