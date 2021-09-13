У "Тузлівських лиманах" є умови для годівлі та відпочинку птахів.

На Одещині в Національному природному парку "Тузлівські лимани" на відпочинок під час міграції зупинилася зграя рожевих фламінго.

Про це повідомила адміністрація заповідника.

Зазначається, що зграю на лимані Шагани помітили співробітники парку.

Як повідомляється, ареал проживання цих птахів – Африка, Південна Америка і Південно-Східна Азія, вони – досить рідкісні, через що занесені в Міжнародну Червону книгу як вразливий вид.

Читайте такожЕколог розповів, що зловмисники придумали для вилову риби на "Тузлівських лиманах""Тому поява цілої зграї фламінго стала справжньою подією", - заявили в парку.

Фламінго населяє великі озера з солоною водою, морські лагуни та лимани. Харчується на мілководді з мулистим дном, проціджуючи воду дзьобом. Їжа цього виду – дрібні ракоподібні, молюски, личинки мух, а також одноклітинні водорості та насіння деяких рослин. Наявність в їжі ракоподібних і червоних водоростей забезпечує рожеве забарвлення птахів.

У вищеназваному заповіднику в Одеській області є відповідні умови для комфортного відпочинку та харчування.

Передбачається, що найближчим часом, після годівлі та відпочинку, зграя продовжить міграцію.

Як раніше повідомляв УНІАН, на турецькому озері Туз за тиждень загинули сотні фламінго. За словами фотографа-натураліста Мехмета Еміна Озтюрка, раніше озеро було "раєм для фламінго, але тепер перетворилося на жах".

Автор: Лариса Козова