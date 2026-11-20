Ветеринари провели тварині ультразвукове обстеження та колоноскопію, але ці процедури не допомогли.

У зоопарку Цинциннаті в американському штаті Огайо померла дев'ятирічна бегемотка Фіона, відома далеко за межами США. Як пише "Медуза", тварина стала справжньою зіркою соціальних мереж і зібрала тисячі шанувальників у різних країнах світу.

Причиною смерті став сторонній предмет, який потрапив до її організму. Понад тиждень тому Фіона проковтнула в'язану шапку одного з відвідувачів, що випадково опинилася у вольєрі. За даними зоопарку, хтось підкинув шапку в повітря, вона зачепилася за стельовий вентилятор, а той закинув її до вольєра з бегемотами через невеликий отвір над оглядовими вікнами.

Спочатку тварина почувалася нормально, однак через кілька днів у неї почав знижуватися апетит. Працівники зоопарку намагалися стимулювати Фіону їсти, сподіваючись, що шапка пройде через травну систему природним шляхом. Для цього навіть позичили на місцевій кінній фермі віброплатформу. Бегемотку заохочували ставати на неї, розраховуючи, що вібрація допоможе просунути сторонній предмет далі травним трактом.

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Ветеринари також провели Фіоні ультразвукове обстеження та колоноскопію, але ці процедури не допомогли виявити шапку. У зоопарку заявили, що медичний персонал випробував усі можливі способи допомогти тварині, однак витягти сторонній предмет не вдалося.

Ветеринарні лікарі пояснили, що визначити точне місце розташування шапки в організмі бегемотки - надзвичайно складно. Операція також була неможливою. Зокрема, бегемотів важко вводити в наркоз, а особливості їхньої травної системи додатково ускладнювали втручання. Ці тварини мають багатокамерний шлунок, пристосований до перетравлення рослинної їжі.

"Зараз ми шоковані. Ми не очікували такого результату. Вона боролася, поки в неї залишалися сили", – сказав директор зоопарку Цинциннаті Дейв Дженіке.

У лютому 2027 року Фіоні мало виповнитися десять років. Вона народилася в лютому 2017-го передчасно і мала рекордно низьку вагу – близько 13 кілограмів. Для порівняння, новонароджені бегемоти зазвичай важать приблизно 45 кілограмів.

Перші місяці життя тварина провела в спеціальному вольєрі під цілодобовим наглядом. Працівники зоопарку об'єдналися в команду Team Fiona ("Команда Фіони"), щоб виходжувати маля. Вони допомагали їй вчитися ходити й плавати, а також вели блог, у якому регулярно розповідали про її успіхи.

Після народження Фіони зоопарк запустив спеціальну кампанію та почав продавати сувеніри з її зображенням. Отримані кошти спрямовували на догляд за бегемоткою. Згодом назва команди, яка опікувалася нею, перетворилася на окремий бренд.

У соціальних мережах щодня з'являлися новини про Фіону. За хештегом #TeamFiona за її життям стежили тисячі людей, а сама бегемотка здобула цілу армію шанувальників. Вона також стала однією з причин, через які до зоопарку Цинциннаті приїжджали відвідувачі з різних куточків світу.

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